الأمين العام للناتو: ترامب الوحيد القادر على دفع بوتين إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، أن الولايات المتحدة ستبقى شريكا يمكن الاعتماد عليه داخل الحلف، حتى في ظل رئاسة دونالد ترامب، مشددا على أن الرئيس الأمريكي هو الشخص الوحيد القادر على إجبار نظيره الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، قال روته إن ترامب عبر بوضوح عن التزامه تجاه "الناتو"، لكنه في المقابل طالب الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها العسكري، وهو ما بدأ الحلف بتنفيذه بالفعل.

وأضاف أن الأوروبيين يتحملون مسئولياتهم عبر "تحالف الراغبين" لدعم أوكرانيا، إلى جانب حماية الجناح الشرقي للحلف ومنطقة البلطيق، بحسب شبكة "العربية.نت" الإخبارية.

وأوضح روته أن الولايات المتحدة أكدت استمرار انخراطها في أوروبا على المستويين النووي والتقليدي، نافيا وجود أي نقاش حول انسحاب أمريكي من القارة. وأشاد بجهود ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ نحو أربعة أعوام، قائلا إن الرئيس الأمريكي منخرط بشكل كامل في هذا الملف ويركز على إنهاء الحرب.

وشدد الأمين العام للناتو على أن ترامب هو الوحيد الذي تمكن من دفع بوتين إلى طاولة المفاوضات، وهو الوحيد القادر في النهاية على إجباره على إبرام اتفاق سلام، معبرا عن احترامه الكبير لدوره في هذا السياق.

كما استبعد روته احتمال توقف الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا، مؤكدا أن تبادل المعلومات وإمدادات الأسلحة لا يزالان مستمرين. وجاءت تصريحاته في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية، بعد محادثات جرت في برلين بين وفود أوكرانية وأمريكية وأوروبية، وانتقلت لاحقا إلى مدينة ميامي الأمريكية لمواصلة البحث في سبل التوصل إلى حل سلمي للنزاع.