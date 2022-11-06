واشنطن بوست: أمريكا تقترح على زيلينسكي إظهار استعداده لإجراء مباحثات مع روسيا

تقترح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بصورة غير علنية على الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إظهار انفتاحه على إجراء مباحثات مع روسيا، كوسيلة لمساعدة حكومته التعامل مع الانهاك من تقديم الدعم بين بعض الدول الحليفة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مصادر مطلعة على الجهود.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين بدأوا في التخطيط لاجلاء كامل محتمل للعاصمة الأوكرانية كييف في حال انقطعت الإمدادات الكهربائية.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن شركة الكهرباء ذكرت أنها تقوم في الوقت الحالي بتقييد إمدادات الكهرباء للعاصمة وسبع مناطق بشمال ووسط البلاد؛ بسبب الضرر الناجم عن القصف الروسي للبنية التحتية للكهرباء.