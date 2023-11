أونروا: مقتل طفل فلسطيني وإصابة اثنين في المتوسط كل 10 دقائق بقطاع غزة

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم الاثنين، بمقتل طفل فلسطيني وإصابة اثنين في المتوسط كل 10 دقائق بقطاع غزة المحاصر.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «في المتوسط، يقتل طفل ويصاب اثنان كل 10 دقائق بقطاع غزة جراء الحرب».

ونوهت أن «حماية المدنيين في أوقات النزاع ليست طموحاً أو مثلاً أعلى، بل واجب والتزام تجاه إنسانيتنا المشتركة»، مشددة على أهمية حماية المدنيين أينما كانوا.

On average, a child is killed and 2 are injured every 10 minutes during the war.



Protecting civilians in times of conflict is not an aspiration or an ideal; it is an obligation and a commitment to our shared humanity.



Civilians -wherever they are- must be protected#NotATarget pic.twitter.com/GVnrASByLp