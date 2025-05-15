ترامب من قاعدة العديد في قطر: الجيش الأمريكي الأقوى عالميا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الجيش الأمريكي الأقوى في العالم، مشيرًا إلى أنه يمتلك أفضل وأحدث المعدات العسكرية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بحضور عدد من الجنود الأمريكيين، خلال زيارته لقاعدة العديد العسكرية الأميركية في قطر، اليوم الخميس.

وأضاف: «أشعر بالفخر والسعادة بتواجدي اليوم بين رجال ونساء يعبرون عن صمود وقوة الولايات المتحدة».

وأشار إلى أن «الجيش الأمريكي سيكون قريبًا أقوى وأكبر ومصدر فخر للولايات المتحدة»، معلنًا أن إدارته خصصت أكثر من تريليون دولار لوزارة الدفاع من الموازنة العامة للدولة.

وذكر أن المؤسسة العسكرية الأمريكية كانت «أفضل داعم له» في الانتخابات، مضيفًا: «فزنا في 3 انتخابات والبعض يقول علينا الفوز بالرابعة».