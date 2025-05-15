سيارة نقل تدهس طفلا في منطقة أوسيم

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لقى طفل مصرعه، بعدما صدمته سيارة نقل مقطورة في إحدى قرى مركز أوسيم بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام سيارة نقل مقطورة بطفل يبلغ من العمر 6 سنوات؛ مما أسفر عن وفاته في الحال، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظ رجال الأمن على السائق والسيارة المتسببة في الحادث.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.