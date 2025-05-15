حماس: المقاومة قادرة على إيلام الاحتلال ومستوطنيه فوق كل شبر من أرضنا

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، استشهاد عناصر من المقاومة صباح اليوم الخميس، في بلدة طمون قضاء طوباس، عقب اشتباكٍ مسلح خاضوه ضد قوات الاحتلال.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الخميس: «إنّ ارتقاء الشهداء الأبطال بعد مقاومة بطولية واشتباكات لساعات يؤكد مجدداً أنّ شعبنا لن يستسلم أمام آلة القتل والإرهاب الصهيونية، وأنّ خيار المقاومة بكل أشكالها هو الخيار الأوحد للرد على عدوان الاحتلال المتواصل بحق شعبنا».

وأكدت أن «جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتكررة لن تمر دون ردّ»، مشددة على أن «المقاومة قادرة على إيلام الاحتلال ومستوطنيه فوق كل شبر من الأراضي المحتلة».

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى تصعيد المواجهة والالتحام مع العدو، والتوحد على خيار المقاومة والصمود حتى رد العدوان ودحر الاحتلال عن الأرض.

واستُشهد أربعة شبان، اليوم الخميس، بعد أن حاصرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل في بلدة طمون، جنوب طوباس.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة «وفا» باستشهاد أربعة شبان بعد محاصرة قوات الاحتلال إياهم واستهداف المنزل الذي كانوا فيه بقذائف «الإنيرجا»، وأضافت أن قوات الاحتلال اختطفت جثامينهم.

وكانت قوات خاصة «مستعربون»، قد تسللت إلى بلدة طمون وحاصرت منزلا، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، وتبدأ بإطلاق الرصاص وقذائف «الإنيرجا» باتجاه الشبان المحاصرين.