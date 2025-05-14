أكد الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بمعهد البحوث الفلكية، أن المسافة بين مركز الزلزال الذي وقع جنوب كريت وأقرب مدينة مصرية تبلغ نحو 420 كيلومترًا، وهي مسافة آمنة لا تستدعي القلق.

وأوضح الهادي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه لا توجد مخاوف من توابع الزلزال، مشيرًا إلى أن أول تابع وقع في حدود الساعة الثانية صباحًا، ولم يشعر به سوى بعض سكان محافظة مطروح.

وأضاف أن المواطنين شعروا بالهزة في القاهرة نظرًا لطبيعة التربة الطينية الهشة، التي تأثرت بعمق الزلزال رغم بُعد مركزه، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البنية التحتية، ولا توجد خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

واختتم الدكتور شريف الهادي بتوجيه رسالة طمأنة للمواطنين، مشددًا على أن الأمور مستقرة ولا داعي للقلق.