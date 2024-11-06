رئيسة الحكومة البريطانية: نتطلع للعمل مع ترامب في السنوات المقبلة لتطوير علاقاتنا

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هنأت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على إعلان الأخير فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وكتبت في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء: «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الحكومة الإيطالية، أتقدم بخالص التهاني لرئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترامب».

وأشارت إلى أن «إيطاليا والولايات المتحدة دولتان شقيقتان، يربطهما تحالف لا يتزعزع وقيم مشتركة وصداقة تاريخية»، معربة عن تطلعها للعمل مع ترامب في السنوات المقبلة لتطوير العلاقات الثنائية.

A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald #Trump.



Italia e Stati Uniti sono Nazioni “sorelle”, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia.



È un legame strategico, che sono certa… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 6, 2024

وبشكل شبه رسمي؛ حسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب العودة إلى البيت الأبيض؛ على حساب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وفيما يلي نتائج أصوات المجمع الانتخابي حتى الآن.

أولًا.. دونالد ترامب 267 صوتا



أوكلاهوما – 7 أصوات

مسيسيبي – 6 أصوات

تينيسي – 11 صوتًا

كنتاكي – 8 أصوات

إنديانا – 11 صوتًا

فلوريدا – 30 صوتًا

ألاباما – 9 أصوات

فيرجينيا الغربية – 4 أصوات

كارولاينا الجنوبية – 9 أصوات

نورث داكوتا - 3 أصوات

ساوث داكوتا - 3 أصوات

وايمنج - 3 أصوات

نيبراسكا - 3 أصوات

تكساس - 40 صوتا

لويزيانا - 8 أصوات

أوهايو - 17 صوتا

أركنساس - 6 أصوات

ميزوري - 10 أصوات

يوتا - 6 أصوات

مونتانا - 4 أصوات

كنساس - 6 أصوات

آيوا - 6 أصوات

آيداهو - 4 أصوات

جورجيا - 16 صوتا

مين - صوت واحد

بنسلفانيا - 19 صوتا

ثانيًا.. كامالا هاريس – 214 أصوات

كونيكتيكت – 7 أصوات

ميريلاند – 10 أصوات

ماساتشوستس – 11 صوتًا

فيرمونت – 3 أصوات

رود أيلاند – 4 أصوات

إلينوي – 19 صوتًا

ديلوير – 3 أصوات

نيويورك – 28 صوتا

نيوجيرسي – 14 صوتا

كولورادو - 10 أصوات

كولومبيا - 3 أصوات

كاليفورنيا - 54 صوتا

واشنطن - 12 صوتا

أوريغون - 8 أصوات

نيو مكسيكو - 5 أصوات

فرجينيا - 13 صوتا

نيو هامبشير - 4 أصوات

هاواي - 4 أصوات

نيبراسكا - صوت واحد



