ترامب: الملك سلمان وصف هجوم فلوريدا بـ«الهمجي» وأكد أن منفذه لا يعبر عن مشاعر السعوديين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أعرب فيه خادم الحرمين الشريفين عن تعازيه لعائلات وأصدقاء ضحايا الهجوم الذي وقع في قاعدة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا على أيدي متدرب سعودي الجنسية، مؤكدا أن الأخير لا يعبر عن مشاعر السعوديين تجاه الشعب الشعب الأمريكي.

وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز اتصل بي للتو للتعبير عن تعازيه المخلصة وإبداء تعاطفه مع عائلات وأصدقاء المحاربين الذين قُتلوا وجُرحوا في الهجوم الذي وقع في بينساكولا بفلوريدا".

وأضاف: "قال الملك إن الشعب السعودي غاضب جدا من الأفعال الهمجية لمطلق النار، وأن هذا الشخص لا يشكل أو يمثل بأي طريقة مشاعر الشعب السعودي الذي يحب الشعب الأمريكي".

وقُتل 3 أشخاص على الأقل، اليوم الجمعة، بعد أن أطلق متدرّب سعودي النار في قاعدة للبحرية الأميركية في فلوريدا، قبل أن يلقى حتفه بعد تبادل لإطلاق النار، فيما لم تُعرف بعد دوافع الهجوم.