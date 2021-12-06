ثقافة الشيوخ تناقش أسباب توقف استكمال المتحف الأتوني في المنيا

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة الآثار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق بشأن استكمال المرحلة الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني في محافظة المنيا.

واستعرضت النائبة هيام فاروق، الاقتراح مؤكدة أن مشروع المتحف مشروع مصري ألماني مشترك مكون من أربعة مراحل الأولى الإنشاءات وتمت بالفعل، والثانية مرحة التركيبات هي المرحلة الثانية، أما المرحلة الثالثه التشطيبات وتوقع عندها المشروع، والمرحلة الرابعة هي مرحلة العرض المتحفي والمشروع متوقف منذ ١٨ سنة وهو متوقف وسيكون بالمتحف ورشة؛ لترميم الآثار وممشى على الكورنيش، مشيرة إلى أن المتحف يؤدي لنقلة حضارية وسياحية كبيرة بالمنيا.

تحدث النواب عن أهمية استكمال المتحف لعودة السياحة للمنيا وتغير المفهوم الثقافي ومقاومة الفكر المتطرف.

وأشاد الدكتور محمود مسلم، بدور وزارة السياحة الآثار وجهود الدولة في قطاع المتاحف والآثار، والوزارة استعجلت إنشاء بعض المتاحف بالمحافظات، ومحافظة المنيا من حقها استعجال المتحف الأتوني.

وأشار إلى ضرورة تحديد المحاور والخطوات التمويلية البديلة وتحديد هل سيستمر الجانب الألماني في اتفاق التمويل؟.. متسائلا هل توقف الجانب الألماني عن التمويل مرتبط بتوقف خطوات أو إجراءات لم يقم بها الجانب المصري؟.

وطالب مسلم، بتقديم طلب من وزارة التخطيط باستكمال تمويل المشروع.

وأوصت بعقد اجتماع آخر بحضور وزارة التخطيط؛ لبحث موقف الوزارة من الطلب المقدم بتوفير ١٠٠ مليون المرحلة الثالثة من المشروع.

وطالب النواب بجدول زمني؛ لاستكمال المتحف الأتوني خاصة في ظل توجيه الرئيس وما تقوم به وزارة السياحة والآثار في تطوير وإنشاء المتاحف.

وأكد اللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة والآثار، دعم القيادة السياسية للسياحة وجهود الحكومة في هذا الاتجاه لإنشاء عدد من المتاحف الكبرى ومتاحف بالمحافظات.

وأكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة، أن المتحف الأتوني مهم، ويتم العمل على إنشاء فندق بجوار المتحف، مشيرا إلى أن المشكلة كانت تمويلية بسبب توقف الجانب الألماني، وإذا استمر الأمر سيتم تمويل إنشاء المتحف من الموازنة ولكن التوقف التمويلي للوزارة بسبب الظروف التي مر بها قطاع السياحة.