غريب: كيروش شخصيته قوية وقادر على تحقيق إنجازات حسن شحاتة

يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، لديه القدرة على تكرار إنجاز جيل الفراعنة الذهبي مع حسن شحاتة خلال الفترة من 2006 إلى 2010.

وقال شوقي غريب في تصريحات تليفزيونية: «كيروش يمتلك مجموعه من اللاعبين على أعلى مستوى سواء داخل الملعب أو خارجه والجميع في حاله جيدة جداً»، مؤكدًا أنه سيحقق البطولات والتأهل لكأس العالم مع منتخب مصر.

وأشار إلى أن كيروش، لديه قدرة كبيرة على السيطرة على نجوم الفراعنه وهذا سر تفوقه.

وأوضح أن أهم ما يميز المدرب هو قوة الشخصية وبالتالي كيروش أثبت للجميع أنه ناجح بفرض سيطرته على لاعبي المنتخب وحقق المطلوب منه إلى هذه اللحظة مع الفراعنه