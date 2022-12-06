تقرير: اتفاقات مبدئية بأكثر من 100 مليار ريال على هامش القمة السعودية الصينية

تشهد القمة السعودية الصينية، التي ستنطلق غدا الأربعاء، على هامشها توقيع اتفاقات مبدئية تتجاوز قيمتها 110 مليارات ريال سعودي.

وسيتم توقيع على هامش القمة أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال، إلى جانب توقيع وثيقة الشراكة الستراتيجية بين المملكة والصين، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة "الحزام والطريق"، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

كما سيُعلن على هامش القمة السعودية الصينية عن إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء الرئيس الصيني، شي جين بينج، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، اعتبارا من غد الأربعاء وحتى 9 ديسمبر، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وجاء في بيان الوكالة السعودية "بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، يقوم رئيس جمهورية الصين الشعبية بزيارة رسمية إلى المملكة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022".

وأضافت الوكالة أن "برنامج الزيارة سيتضمن حضور الرئيس الصيني (قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية)، و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية"، مشيرة إلى أنه "سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كل المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي".