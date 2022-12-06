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الحكم بالسجن 21 عاما على شخص في واقعة سرقة كلاب ليدي جاجا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 4:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 4:17 ص

حُكم على الرجل الذي أطلق النار على شخص يرعى كلاب المغنية الأمريكية "ليدي جاجا" يوم الاثنين بالسجن لمدة 21 عاما بسبب "هجومه العنيف".

وكان جيمس هوارد جاكسون واحدا من ثلاثة رجال وشريكين تورطوا في سرقة كلبي ليدي جاجا ، كوجي وجوستاف، وهما من فصيل البولدوج الفرنسي وسرقا في هوليوود، في شباط/فبراير 2021، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وخلال الحادث، أُطلق النار على ريان فيشر، الذي يرعى كلاب ليدي جاجا، بمسدس أثناء سيره ومعه كلاب النجمة في لوس أنجليس.

وبعد إطلاق النار، سرق المهاجمون اثنين من كلاب ليدي جاجا.

ولم يطعن جاكسون في تهمة واحدة بالشروع في القتل، حسبما قال مكتب المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس يوم الاثنين.

وحكم عليه على الفور بالسجن لمدة 21 عاما.

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