الجزيرة ترفع قضية أمام الجنائية الدولية بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة

أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم الثلاثاء، أنها رفعت قضية ضد القوات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي لقت حتفها بالرصاص في أثناء مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية في مايو الماضي.

وأضافت الشبكة على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أنها رفعت الدعوى بعد تحقيق أجراه فريقها القانوني في القضية، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وخلُص تقرير النائب العام الفلسطيني في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، إلى أن أحد الجنود الإسرائيليين أطلق النار على الصحفية الفلسطينية وأصابها في الرأس، موضحا أن مطلق النار ارتكب "جريمة حرب متعمدة"، وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

يذكر أن أبو عاقلة استُشهدت برصاصة في أثناء تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي، مخيم جنين في الضفة الغربية في 11 مايو.