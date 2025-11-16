 الأحد 16 نوفمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم - بوابة الشروق
الأحد 16 نوفمبر 2025 11:54 ص القاهرة
الأحد 16 نوفمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم

أميرة عاصي
نشر في: الأحد 16 نوفمبر 2025 - 11:42 ص | آخر تحديث: الأحد 16 نوفمبر 2025 - 11:42 ص

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.

 

- جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

 

 

تراجعت أسعار الطماطم جنيها لتتراوح بين 2.5 إلى 6 جنيهات.
وهبطت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.
واستقرت أسعار البصل لتتراوح بين 8 إلى 11.5 جنيه.
وصعدت أسعار الكوسة لتتراوح بين 7 إلى 17 جنيها.
وزادت أسعار الجزر لتتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.
وهبطت أسعار الفاصوليا 3 جنيهات لتتراوح بين 4 إلى 12 جنيها.
وزادت أسعار الباذنجان جنيها لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.
وانخفضت أسعار الفلفل الرومي جنيها لتتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.
وزاد سعر الفلفل الحامي جنيها ليتراوح ما بين 8 إلى 14 جنيها.
وثبتت أسعار الملوخية لتتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات.
وارتفع سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 6 إلى 11 جنيها.
وصعدت أسعار البامية لتترواح بين 40 إلى 50 جنيها.

- جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

 


استقرت أسعار البرتقال البلدى ليتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.
وزادت أسعار اليوسفى جنيها لتترواح بين 7 إلى 17 جنيها.
واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 10 إلى 18 جنيهًا.
وزاد سعر التين البرشومي جنيها ليترواح بين 17 إلى 27 جنيها.
تراجعت أسعار الجوافة جنيهين لتترواح بين 8 إلى 18 جنيها.
وثبتت أسعار الرمان ليترواح بين 15 إلى 30 جنيها.
تراجعت أسعار الفرولة 3جنيهات لتترواح بين 65 إلي 75 جنيها.
وانخفض سعر الكانتالوب جنيها ليتراوح بين 7 إلى 17 جنيها.
واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.


