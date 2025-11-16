تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.

- جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

تراجعت أسعار الطماطم جنيها لتتراوح بين 2.5 إلى 6 جنيهات.

وهبطت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار البصل لتتراوح بين 8 إلى 11.5 جنيه.

وصعدت أسعار الكوسة لتتراوح بين 7 إلى 17 جنيها.

وزادت أسعار الجزر لتتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.

وهبطت أسعار الفاصوليا 3 جنيهات لتتراوح بين 4 إلى 12 جنيها.

وزادت أسعار الباذنجان جنيها لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

وانخفضت أسعار الفلفل الرومي جنيها لتتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

وزاد سعر الفلفل الحامي جنيها ليتراوح ما بين 8 إلى 14 جنيها.

وثبتت أسعار الملوخية لتتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات.

وارتفع سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 6 إلى 11 جنيها.

وصعدت أسعار البامية لتترواح بين 40 إلى 50 جنيها.

- جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



استقرت أسعار البرتقال البلدى ليتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

وزادت أسعار اليوسفى جنيها لتترواح بين 7 إلى 17 جنيها.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 10 إلى 18 جنيهًا.

وزاد سعر التين البرشومي جنيها ليترواح بين 17 إلى 27 جنيها.

تراجعت أسعار الجوافة جنيهين لتترواح بين 8 إلى 18 جنيها.

وثبتت أسعار الرمان ليترواح بين 15 إلى 30 جنيها.

تراجعت أسعار الفرولة 3جنيهات لتترواح بين 65 إلي 75 جنيها.

وانخفض سعر الكانتالوب جنيها ليتراوح بين 7 إلى 17 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.