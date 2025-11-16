مضاعفة الطاقة الفندقية وتطوير المطارات والطرق السياحية مطالب أساسية لزيادة الأعداد الوافدة

أهالي نزلة السمان يشاركون في تحويل المنطقة لوجهة فندقية عالمية

أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن قطاع السياحة المصري يحقق طفرة غير مسبوقة في معدلات النمو، مشيرًا إلى أن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر متوقع أن تتجاوز 18 مليون سائح بنهاية عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 22 مليون سائح خلال موسم 2026.

وأوضح الشاعر، في تصريحات صحفية، أن نسب الإشغال الفندقي في مختلف المقاصد المصرية تشهد مستويات مرتفعة جدًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك حاليًا نحو 200 ألف غرفة فندقية فقط، وهو ما يستلزم مضاعفة هذا العدد لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة السياحية.

وتابع رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن وزارة السياحة والآثار، وضعت إطارًا واضحًا لتنظيم نشاط شقق الإجازات، الذي يشمل ثلاثة أنماط: عمارة كاملة تضم 8 شقق، أو شقة داخل عمارة، أو وحدة منفصلة، مشيرا إلى أن جميع هذه الوحدات تخضع لاشتراطات جودة محددة تشمل الموقع، والمناطق المسموح بها، والإشراف الكامل من الوزارة.

وكشف الشاعر، عن إطلاق مباحثات مع منصات الحجز العالمية للاتفاق على نشر الوحدات المعتمدة فقط من وزارة السياحة والآثار، أو تمييز الوحدات الحاصلة على الاعتماد الحكومي لضمان الجودة وحماية السائح.

وأكد الشاعر، أن مدينة أنطاليا في تركيا تمتلك عدد غرف فندقية يعادل ما تمتلكه مصر بالكامل، ما يبرز الحاجة الملحة لزيادة الاستثمار في الطاقة الفندقية.

وأشار إلى أن 70% من الغرف الفندقية في مصر تتركز في الغردقة وشرم الشيخ، مما يستلزم التوسع في مناطق سياحية أخرى.

واستعرض الشاعر، خلال الحلقة نماذج للوحدات الفندقية التي قام الأهالي بتطويرها في منطقة نزلة السمان، موضحًا أن رئيس مجلس الوزراء أقر مخطط تطوير المنطقة، ويجري حاليًا إعداد المخطط التنفيذي.

وأكد أن المشروع سيعيد للمنطقة رونقها، ويضع الأهرامات على خريطة الإقامة الطويلة، مشددًا على أن الهدف هو مد مدة إقامة السائح في منطقة الأهرامات من يوم أو يومين إلى أسبوع أو 10 أيام.

وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية، إلى أن تنشيط حركة السياحة في الساحل الشمالي على مدار العام يتطلب توفير وحدات فندقية كافية، مع ضرورة تشغيل خطوط طيران منتظمة تخدم المنطقة باستمرار.

وشدد الشاعر، على أن زيادة أعداد السياح خلال الأعوام المقبلة تستوجب تطوير المطارات الحالية وإنشاء مطارات جديدة لاستيعاب الزيادات المتوقعة، والإسراع في تطوير وازدواج الطرق السياحية، وعلى رأسها طريق مرسى علم، وتقديم حوافز استثمارية جديدة وإتاحة أسعار أراضٍ جاذبة للمستثمرين لزيادة الاستثمارات السياحية، مع التوسع في تقديم التسهيلات اللازمة لمنح تأشيرة الزيارة.

واكد رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن القطاع أمام مرحلة نمو كبيرة، وأن استكمال خطط التطوير سيجعل مصر تنافس بقوة أكبر على خريطة السياحة العالمية.