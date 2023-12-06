مقتل 17 شخصا جراء سقوط حافلة ركاب في واد بوسط الفلبين

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قال مسؤولون محليون والشرطة في الفلبين اليوم الأربعاء إن حافلة ركاب سقطت في واد أثناء في وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل.

وكان عدد القتلى أقل من 28 شخصا أعلنهم في البداية حاكم إقليم أنتيك /450 كيلومترا جنوب مانيلا/ حيث وقع الحادث بعد ظهر الثلاثاء.

وهناك سبعة مصابين في حالة حرجة في المستشفيات، في حين أن حالة أربعة مستقرة، حسبما قال برودريك ترين، رئيس وكالة مكافحة الكوارث الإقليمية.

وقال ترين إن عمال الطوارئ استغرقوا حوالي 10 ساعات لإنقاذ الجرحى وانتشال جميع الجثث من موقع الحادث الذي وقع في واد يقدر عمقه بما بين 20 إلى 25 مترا.

وناشد حاكم الإقليم، رودورا كادياو، إدارة الأشغال العامة والطرق السريعة للبحث عن حل دائم للمنطقة المعرضة للحوادث.