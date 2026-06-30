كينسكي يجدد تعاقده مع توتنهام

جدد أنتونين كينسكي حارس مرمى توتنهام تعاقده مع النادي اللندني، في تحول مفاجئ بعد المستوى الكارثي الذي ظهر به خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في مارس الماضي.

ارتكب كينسكي خطأين فادحين، ليقرر إيجور تودور مدرب توتنهام السابق استبداله بعد أول 25 دقيقة من المباراة التي انتهت بخسارة ثقيلة للفريق الإنجليزي بنتيجة صفر / 4 في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه قد تحسن وضعه وبات مرشحًا ليكون الحارس الأساسي منذ تولي المدرب الإيطالي روبرتو دي تشيربي المسؤولية في أبريل.

شارك الحارس التشيكي البالغ من العمر 23 عاما في آخر 7 مباريات لتوتنهام، وساهم في نجاة الفريق من شبح الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتألق في التعادل 1 / 1 مع ليدز يونايتد، وخرج بشباك نظيفة في فوز حاسم على إيفرتون بنتيجة 1 / صفر في الجولة الأخيرة.

وقال كينسكي على موقع توتنهام الرسمي على شبكة الإنترنت: "أنا سعيد للغاية، وأشعر بثقة إدارة النادي، لقد توقعت عند انضمامي للفريق منذ 18 شهرا أن أنافس على المشاركة أساسيا في كل جولة".

من جانبها، رجحت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الحارس الإيطالي جولييلمو فيكاريو سيرحل عن توتنهام هذا الصيف، وسيكون كينسكي الحارس الأساسي، وسيكون بديله مارتن دوبرافكا 37 عامًا، والذي انضم الأسبوع الماضي في صفقة انتقال حر قادما من بيرنلي.