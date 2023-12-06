تجهيز 8 لجان عامة و87 فرعية و192 مقرا انتخابيا لاستقبال الناخبين شمال القاهرة

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• فوزى: مقاعد داخل وخارج اللجان وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن

أكد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة المنطقة الشمالية، الانتهاء من تجهيز جميع اللجان والمقرات الانتخابية المعدة لاستقبال الناخبين، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقررة أيام ١٠-١١-١٢ ديسمبر الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء الأحياء بحضور محمد شحاته، وعاطف رشوان المستشار القانوني، ومى طلعت مدير المكتب الفني، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بالاستعداد للانتخابات الرئاسية 2024.

وأشار فوزى، إلى تجهيز ٨ لجان عامة و٨٧ لجنة فرعية و١٩٢ مقر انتخابي لاستقبال الناخبين خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا على إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

ونوه بتوفير مقاعد داخل وخارج اللجان وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن مع الاستمرار برفع درجة الاستعداد لدى غرف العمليات وجميع الأجهزة التنفيذية على كافة المستويات وإلغاء الرحات طوال فترة الانتخابات الرئاسية، داعيًا للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري.