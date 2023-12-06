الجزيرة تدعو لمحاسبة جيش الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين والمدنيين الأبرياء في غزة

أدانت شبكة «الجزيرة» في بيان القصف الإسرائيلي؛ الذي أدى لاستشهاد 22 من عائلة الزميل مؤمن الشرافي، مراسل الجزيرة في غزة.

وتقدمت الشبكة بخالص العزاء والمواساة للزميل مؤمن وعائلته وزملائه، داعية إلى محاسبة الجيش الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين والمدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وأكدت الشبكة: «سنتخذ الإجراءات القانونية المناسبة أمام الجهات المختصة لمحاسبة المسئولين عن الجريمة».

واستشهد والدا الزميل بقناة الجزيرة مؤمن الشرافي، اليوم الأربعاء، وعدد من أشقائه وأطفالهم بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال الشرافي، إن قوات الاحتلال ألقت برميلا متفجرا على المنزل الذي نزحت إليه عائلته مما أدى لتدميره هو والمنازل المجاورة بشكل كامل واستشهاد جميع سكانها، لافتا إلى أن الانفجار خلّف حفرة عميقة وأن أشلاء الشهداء تطايرت في الهواء.

وأضاف الشرافي أن آخر تواصُل له مع عائلته كان رسالة صوتية من والدته قبل أيام من استشهادها تعبر له فيها عن شوقها إليه وأملها في لقائه بعد الحرب.

وشدد على أن أكثر ما يؤلمه هو أنه لم يستطع حتى رؤية والديه بعد استشهادهما، وأن يطبع قبلة الوداع على جبينهما، أو يدفنهما لأنهما دفنا تحت الركام.