زيلينسكي: القوات الأوكرانية أسقطت مسيرات طراز شاهد الإيرانية خلال حرب إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن عسكريين أوكرانيين أسقطوا مسيرات إيرانية طراز شاهد في عدة دول بالشرق الأوسط خلال حرب إيران.

ووصف زيلينسكي هذه العمليات بأنها تندرج في إطار جهود أوسع لمساعدة الشركاء في مواجهة نفس الأسلحة التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا.

وأدلى زيلينسكي بأول اعتراف علني بشأن المشاركة في هذه العمليات العسكرية في تصريحات صحفية أول أمس الأربعاء، ولكن كانت محظور نشرها حتى اليوم الجمعة.

وقال الرئيس إن القوات الأوكرانية شاركت في عمليات نشطة خارج البلاد باستخدام مسيرات اعتراضية محلية الصنع تم اختبارها خلال المعارك.