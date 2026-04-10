زعيمة المعارضة التايوانية تلتقي مع الرئيس الصيني في بكين

التقت زعيمة المعارضة في تايوان تشينج لي وون اليوم الجمعة مع الرئيس الصيني شي جين بينج في قاعة الشعب الكبرى في بكين وهي المكان المخصص لعقد جلسات برلمان مجلس الشعب الصيني وهو أول لقاء من نوعه منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث أكد الجانبان الحاجة إلى الحفاظ على سلام حول الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي والتي تطالب الصين بأحقيتها في السيطرة على أراضيها.

وأكد كل من شي جين بينج وتشينج لي وون، رئيسة حزب كومينتانج الموالي لبكين مجددا أنهما يرغبان في المضي قدما في إعادة توحيد سلمي لتايوان والبر الرئيسي، على الرغم من أنه لم يتضح كيف سيحققان ذلك. ولم تستبعد الصين استخدام القوة وعززت تدريباتها العسكرية حول تايوان، حيث أرسلت سفنا حربية ومقاتلات أقرب إلى الجزيرة وتستقطب بشكل مستمر الحلفاء الدبلوماسيين الباقين لتايوان.

واستقبل شي جين بينج زعيمة المعارضة التايوانية تشينج وممثلي حزبها وسط تصفيق حار من كلا الجانبين. وقال الرئيس الصيني إن "الاتجاه الأكبر لتقارب المواطنين على جانبي المضيق بشكل أوثق لن يتغير. هذه ضرورة تاريخية. لدينا ثقة كاملة في ذلك".

وكانت زعيمة المعارضة التايوانية قد وصلت إلى بكين يوم الثلاثاء الماضي، بعد زيارة مدينتي شنغهاي ونانجينج.