يستضيف مهرجان توت توت الكاتب والروائي عمر طاهر، اليوم على مدار ساعتين من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، في المعهد الفرنسي بحي المنيرة، في جلسة خاصة بعنوان "اكتب وكأنك بتغني"، حيث يتحدث عن رحلته في اكتشاف إيقاعه ونغمته الخاصة في عالم الكتابة، في لقاء يجمع بين الدردشة والإلهام.

ويحظى عمر طاهر بشعبية واسعة بين اليافعين الذين يجدون في كتبه بابًا لاكتشاف عوالم جديدة من الأدب والقراءة.

وشارك في العديد من الجلسات والنقاشات مع طلاب المدارس حول الكتابة والقراءة، إلى جانب تجربته في كتابة مسلسل الأنيميشن الشهير "سوبر هنيدي"، أحد أنجح الأعمال الكرتونية المصرية.

كما تعاون مؤخرًا مع دار مرح في إطلاق مبادرة "ورقة وقلم" التي شجعت الأطفال واليافعين على كتابة قصص تنشر في كتاب مجمع.

وانطلق المهرجان من ٣ ديسمبر ويستمر حتى ٧ من الشهر الجاري، ويعد أول مهرجان لكتب الأطفال تحت عنوان "توت توت"، في المعهد الفرنسي بمصر بحيّ المنيرة.

تحمل الدورة الأولى، التي تتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، عنوان "الحواديت أحلام"، وذلك احتفاءً باللغة والثقافة العربية في أدب الطفل.

يضم المهرجان معرضًا لكتب الأطفال، إلى جانب أنشطة متنوعة وعروض فنية مخصّصة للصغار، فضلًا عن معرض فني يشارك فيه رسامو ورسامات كتب الأطفال المصريون.

كما يقدم المهرجان مسارًا مهنيًا يتضمن ورش عمل وندوات وجلسات نقاشية تجمع الفاعلين والمهتمين بمجال أدب الطفل.

ويهدف مهرجان "توت توت" إلى تعزيز ثقافة القراءة والإبداع لدى الأطفال، وخلق مساحة تفاعلية تجمع بين المتعة والمعرفة.