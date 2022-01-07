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مستشار النمسا يعلن إصابته بفيروس كورونا

فيينا (د ب أ)
نشر في: الجمعة 7 يناير 2022 - 9:12 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يناير 2022 - 9:13 م

ثبتت اليوم الجمعة، إصابة المستشار النمساوي كارل نيهامر بفيروس كورونا على الرغم من حصوله على ثلاث جرعات من اللقاح ضد كوفيد-19.  ويعزل نهامر نفسه حاليا في المنزل.

وكتب نيهامر على موقع "تويتر": "العدوى جاءت عن طريق أحد أفراد فريقي الأمني"، لكنه أضاف أن حالته على ما يرام.

وتابع "لا داعي للقلق".

وقالت المستشارية إن المستشار (49 عاما) قد تلقى ثلاث جرعات من لقاح كورونا ولم تظهر عليه أي أعراض.

يدير المستشار شؤون البلاد عن طريق مؤتمرات عبر الهاتف وتقنية الفيديو ولن يعقد مشاركات عامة بحضوره شخصيا خلال الأيام المقبلة.

فيما تأكد عدم إصابة قرينة المستشار وأطفاله بكورونا اليوم الجمعة.

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