 جيروزاليم بوست: إسرائيل ستسمح لمراقبين أجانب بزيارة نخبة حماس في سجونها - بوابة الشروق
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جيروزاليم بوست: إسرائيل ستسمح لمراقبين أجانب بزيارة نخبة حماس في سجونها

 وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الجمعة 26 أبريل 2024 - 5:12 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أبريل 2024 - 5:12 م

 ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن الحكومة وافقت على السماح لقاض ومراقبين أجنبيين بزيارة فلسطينيين محتجزين في سجون إسرائيلية ممن تصفهم إسرائيل بأنهم من "نخبة" حماس.

ووفقا للصحيفة، فإن الحكومة أقرت الخطة رغم معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسئيل سموتريتش.

وذكرت أن مثل هذه الزيارات تأتي ضمن خطة تجريبية، على أن يكون لإسرائيل الحق في اعتماد أسماء المراقبين قبل الزيارة.

ولا تسمح إسرائيل للصليب الأحمر الدولي بزيارة المحتجزين الفلسطينيين متعللة بأن المنظمات الدولية لا يسمح لها بزيارة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين داخل قطاع غزة.

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