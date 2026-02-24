ترامب لإيران: إن لم نتفق ستكون العواقب وخيمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه في حال عدم التوصل لاتفاق مع إيران، فإن عواقب ذلك ستكون وخيمة.

جاء ذلك في تدوينة عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها، مساء الاثنين، نفى فيها ادعاءات مفادها أن رئيس الأركان المشتركة الأمريكي دان كين يعارض تنفيذ عملية كبرى ضد إيران.

وأضاف ترامب أن القرار بشأن إيران يعود له شخصيا، وأنه في حال اتخاذ قرار بمهاجمتها فإن كين سيلتزم بذلك ويدير الجيش بكفاءة عالية.

وأوضح أن "الجنرال كين، مثلنا جميعا، لا يرغب في رؤية حرب، لكنه يرى أنه إذا تم اتخاذ قرار عسكري ضد إيران فسيكون من السهل تحقيق النصر".

كما وجه رسالة إلى القيادة في إيران مفادها "أنا من يتخذ القرار، أُفضل التوصل إلى اتفاق، لكن إذا لم يحدث ذلك فسيكون يوما سيئا للغاية لذلك البلد، وللأسف لشعبه".

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن دان كين حذّر ترامب من أن أي عملية عسكرية محتملة ضد إيران قد تؤدي إلى صراع طويل الأمد.

كما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري، عن مصدرين مطلعين، قولهما إن كين أبلغ ترامب بأن الهجوم على إيران قد "ينطوي على مخاطر كبيرة".

ومنذ أسابيع تقوم الولايات المتحدة وبتحريض من إسرائيل بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن "وكلائها بالمنطقة".

ورعت سلطنة عمان الثلاثاء الفائت جولة مفاوضات بين الطرفين في جنيف، بعد جولة سابقة بالعاصمة مسقط في 6 فبراير الجاري.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، وتلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها.

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.