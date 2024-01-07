تويوتا تعتزم استئناف الإنتاج المحلي بعد الزلزال

تعتزم شركة تويوتا موتور استئناف إنتاج السيارات المحلية لهذا العام في الموعد المحدد اعتبارا من يوم غد الاثنين، على الرغم من معاناة بعض الموردين من الإضطراب بسبب الزلزال القوي الأخير الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في البلاد، حسبما ذكرت الشركة المصنعة للسيارات اليوم الأحد.

وقالت تويوتا إنه بسبب تعرض العديد من الموردين والشركات التابعة لأضرار نتيجة الزلزال، فإنها ستستخدم الأجزاء الموجودة في المخازن في المناطق غير المتضررة، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

وتابعت الشركة أنها ستقوم بتقييم وضع مورديها للفترة بعد 15 يناير قبل تحديد أنشطة الإنتاج الجارية.

وكانت تويوتا قد ذكرت في وقت سابق إنها لن تكون قادرة على بدء الإنتاج في الموعد المقرر بسبب الأضرار التي لحقت بالموردين جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6ر7 درجة ريختر، والذي ضرب وسط اليابان في يوم رأس السنة الجديدة.

يشار إلى أن الشركة تعرضت خلال السنوات الأخيرة لسلسلة من المشكلات في الإنتاج، بما في ذلك في أكتوبر الماضي عندما اضطرت إلى وقف جزء من إنتاجها المحلي لمدة 10 أيام بعد انفجار في مصنع أحد الموردين تسبب في نقص مكونات زنبركات التعليق.