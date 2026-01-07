برلين ردا على واشنطن بخصوص جزيرة جرينلاند: أمن القطب الشمالي مهمة مشتركة للناتو

في إطار النزاع حول جزيرة جرينلاند، ترى الحكومة الألمانية في المطالب الأمريكية بتوفير المزيد من الأمن في أقصى شمال العالم مهمةً مشتركة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، في برلين اليوم الأربعاء، إن الحاجة إلى تعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي، والتي تكمن وراء قضية جرينلاند، مبرَّرة، وهي "قضية جوهرية وجيهة" يمكن معالجتها بشكل جيد للغاية، ولا سيما داخل أروقة الحلف.

وأضاف كورنيليوس: "لقد أوضح الناتو أن منطقة القطب الشمالي تحظى لديه أيضًا بأهمية ذات أولوية، وأن دول الحلف يجب وستعمل على تكثيف جهودها في الشمال. وهذا يشكّل أيضًا استجابة للاحتياجات الأمنية الأمريكية".

وقال كورنيليوس، إن الحكومة الألمانية لا تُعير أهمية تُذكر لأحدث أشكال التهديدات، وذلك عقب تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسئولين في الإدارة الأمريكية مرارًا أن الولايات المتحدة ترغب في ضم الجزيرة التابعة رسميًا لمملكة الدنمارك.

وشدّد كورنيليوس، في هذا السياق، على أن المبادئ الأساسية للقانون الدولي يجب أن تُحترم دائمًا وفي كل مكان، ولا سيما سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وأردف:"جرينلاند ملكٌ لسكانها، وللدنمارك وجرينلاند، وهم وحدهم من يقررون شؤون الدنمارك وجرينلاند".