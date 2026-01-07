 رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد يتعافى في المستشفى من كسر في الورك الأيمن - بوابة الشروق
الأربعاء 7 يناير 2026 1:00 م القاهرة
رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد يتعافى في المستشفى من كسر في الورك الأيمن

كوالالمبور - (أ ب)
نشر في: الأربعاء 7 يناير 2026 - 12:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يناير 2026 - 12:06 م

يتعافى رئيس وزراء ماليزيا السابق، مهاتير محمد، في المستشفى اليوم الأربعاء، من كسر في الورك الأيمن والذي وصفته ابنته بأنه خطير لكن لا يهدد حياته.

وكان مهاتير قد تم نقله على جناح السرعة إلى المعهد الوطني للقلب أمس الثلاثاء بعد سقوطه في منزله. وقال مكتبه إنه سيبقى في المستشفى لعدة أسابيع قادمة للمراقبة والعلاج.

وقالت ابنته مارينا مهاتير لوكالة أسوشيتد برس "أ ب"، اليوم الأربعاء، "إنه كسر في الورك. علينا الانتظار حتى يلتئم وهو ما سيستغرق وقتا بسبب سنه.

ونفت شائعات بأن والدها يحتضر.

وأضافت، "أنها حالة خطيرة لأي شخص. وخاصة لدى شخص يبلغ من العمر 100 عام، لكنها ليست مهددة الحياة".

 


