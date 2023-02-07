الزلزال يهدد موسم حفلات عيد الحب في سوريا ولبنان

النجوم يواسون الضحايا برسائل مؤثرة



هدد الزلزال الذى ضرب الأراضى السورية واللبنانية، قبل يومين، والذى تسبب فى انهيار عديد المنازل ووقوع مئات الضحايا، موسم حفلات عيد الحب فى البلدين بالإلغاء والتأجيل، حيث يتضامن نجوم الغناء مع ضحايا الزلزال.

وكان المطرب هانى شاكر أول المتضامنين مع الشعب السورى، حيث قرر تأجيل حفله الذى كان من المقرر إقامته يوم 13 فبراير فى سوريا، بمناسبة عيد الحب، بسبب الظروف العصيبة التى تمر بها سوريا، ونشر هانى شاكر فيديو له عبر حسابه الرسمى على موقع «إنستجرام»، قال فيه: «خالص عزائى لشعب سوريا الشقيق فى شهدائه اللى ماتوا نتيجة الزلزال، وكل تمنياتى بالشفاء السريع للمصابين والجرحى.. وطبعا نتيجة للظروف اللى بتمر بها سوريا، قررت أنا وأصدقائى وزملائى متعاهدين الحفل، اللى كان هيتعمل فى يوم عيد الحب، إننا هنأجله لوقت آخر فى القريب العاجل، وكل تمنياتنا القلبية للشعب السورى بدوام الأمن والأمان، وأشوفكم على خير إن شاء الله وربنا يحفظ مصر وسوريا وكل بلاد العالم».

وتضم خريطة حفلات عيد الحب فى سوريا ولبنان حفلا غنائيا لهانى شاكر فى لبنان يوم 11 من شهر فبراير، والثانى فى سوريا يوم 13 فبراير.

وحفل للمطربين نانسى عجرم ووائل كفورى، وذلك يوم 11 فبراير، فى بيروت.

كما من المقرر أن يلتقى المطربان إليسا ومروان خورى، بجمهورهما فى عيد الحب، يوم 11 فبراير، داخل أحد الأماكن الشهيرة بلبنان.

فيما يحيى الفنان محمد فؤاد حفلا غنائيا فى لبنان، يوم 11 فبراير، ضمن حفلات عيد الحب.

وعلى جانب آخر تضامن عدد من نجوم الفن مع ضحايا الزلزال، حيث علقت الفنانة إليسا، على الزلزال عبر حسابها الشخصى على موقع «تويتر»، حيث كتبت: «يا ربى ‏منيح اللى طلعت هزة مش شى تانى ‏لانو راح نص عمرى ع هل النقزة».

وكتبت الفنانة مايا دياب، عن الزلزال عبر حسابها الشخصى على موقع «تويتر»، حيث كتبت: «بتمنى السلامة لكل اللبنانيين والسوريين والاتراك، ويا رب ما حدا يكون اتضرر.. زلزال الاقوى على ⁧‫لبنان‬⁩ منذ اكثر من ٣٦ عاما.. السلامة للجميع».

فيما علقت الفنانة نيكول سابا، على الزلزال عبر حسابها الشخصى على موقع «تويتر»، حيث كتبت: «هزة ارضية فى لبنان.. حسيتها قوية وطويلة».

ودعا الفنان وائل جسار لضحايا الزلزال عبر حسابه الشخصى على موقع «انستجرام»، حيث كتب: «نسأل الله تعالى ان يرحم جميع ضحايا الزلزال ويشفى من تأذى ويعوض على كل من خسر.. الله يلطف بعباده ويحفظهم من كل مكروه يارب ويكفينا الشر والضرر».

كما دعت الفنانة لطيفة لضحايا الزلزال عبر حسابها الشخصى على موقع «انستجرام»، حيث كتبت: «ربنا يلطف بينا ويرحم كل ضحايا الزلزال فى سوريا الحبيبة، ويشفى المصابين وربنا يحمى خلقه فى تركيا وكل مكان.. يا رب لطفك».

ودعت أيضا الفنانة نسرين طافش لضحايا الزلزال عبر حسابها الشخصى على موقع «انستجرام»، حيث كتبت: «يا رب الطف بأهل سوريا ولبنان والعراق وتركيا بالمصاب المؤلم اللى صار، الضرر الأكبر صار بسوريا وتركيا، لطفك يا رب».

وعزى الفنان باسم ياخور أحد أصدقائه الذى راح والداه ضحايا للزلزال عبر حسابه الشخصى على موقع «انستجرام»، حيث كتبت: «لطفك يارب فى بلدنا لا يتوقف الألم والحزن.. كل العزاء لصديقى تمام س الذى كان يساندنى ويقف إلى جانبى فى وفاة والدى على الفاجعة التى ألمت به وفقد والديه اليوم صباحا فى انهيار مبناهم فى اللاذقية ربى يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويصبر قلبك كل العزاء من القلب لأهالى ضحايا الزلزال الذى ضربنا فى الأمس ولمحافظات حلب وحماه واللاذقية وأدلب الأكثر تضررا ربى يصبركم ويحمى سوريا وكل البلدان من هذا الألم الذى نعيشه».

وواست الفنانة نبيلة عبيد ضحايا الزلزال عبر حسابها الشخصى على موقع «انستجرام»، حيث كتبت: «قلبى عند الأصدقاء والإخوة فى سوريا العزيزة وتركيا.. اللهم سلم لنا أهلنا واشفى المصابين منهم وتغمد ضحايا الزلزال بواسع رحمتك فى البلدين».

وسألت الفنانة منة فضالى الله أن يلهم أهل سوريا ولبنان الصبر، حيث كتبت: «هزة ارضية.. الله يصبر اهلنا فى سوريا ولبنان والعراق وتركيا، وكل الناس اللى اتضررت، ويصبر قلب كل حد فقد عزيز عليه».