تستعد الفنانة ليلى علوي لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية، فيلم "المستريحة"، خلال الأيام المقبلة؛ تمهيدا لعرضه العام الجاري.

وتعاقدت الشركة المنتجة للفيلم مع المخرج عمرو صلاح، الذي اجتمع مع مؤلفين العمل: أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وأسامة حسام الدين، قبل أيام قليلة؛ لوضع اللمسات النهائية على السيناريو، بجانب البروفات مع الأبطال المشاركين فيه، الذين سيتم الإعلان عنهم قريبا.

فيلم "المستريحة" هو التعاون الأول بين الفنانة ليلى علوي والمخرج عمرو صلاح، الذي سبق وقدم العديد من الأعمال منها: "قلب أمه"، و"ديدو"، و"زومبي"، وجروب الماميز"، و"ألف حمد الله على السلامة"، و"نصي التاني"، كما ينتظر، خلال الفترة المقبلة، عرض فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم "عاشق"، وهو من بطولة أحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد.