إكرامي: هناك حملات إلكترونية منظمة ضد شريف ورمضان صبحي

أكد إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، أن هناك حملة ممنهجة ضد نجله شريف ورمضان صبحي، زوج كريمته، بعد رحيلهما عن الأحمر والانضمام لبيراميدز في بداية الموسم الحالي.

وقال إكرامي خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس :"شريف يستحق الانضمام للمنتخب بعد المستويات الجيدة التي يقدمها مع بيراميدز".

وأضاف :"الضغوطات التي يتعرض له هو ورمضان صبحي ؟ هناك حملة موجهة ضدهما، وأعلم جيدا أن هناك لجان الكترونية تعمل ضد شريف ورمضان وأيضًا أعلم من وراء تلك الحملات".

وفي سياق آخر، تحدث إكرامي عن مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب والتي انتهت بالتعادل، قائلًا :"الفريق واجه سوء حظ غريب خلال المباراة، لم يكن موفقا بنسبة 1% على الأقل وأيضًا كانت هناك بعض الرعونة والاستهتار في إهدار الفرص، لكن سوء التوفيق كان أحد اسباب التعادل".