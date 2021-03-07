الأسهم السعودية تقود المكاسب الخليجية بدعم من أسعار النفط

تقود الأسهم السعودية المكاسب الخليجية، اليوم الأحد، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، بعد أن فاجأ تحالف أوبك بلس الأسواق بقراره بالإبقاء على مستويات الإنتاج المقلصة، وحققت أرامكو السعودية العملاقة أكبر مكاسب في خمسة أشهر.

وقفز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 4ر1%، ليرفع مكاسبه هذا العام إلى 9ر7%.

كما ارتفعت المؤشرات الرئيسية في أبو ظبي والكويت وعمان، بينما تراجعت في دبي والبحرين.

ومثّل قرار أوبك بلس انتصارا للحكومة السعودية، التي ظلت تدعو إلى قيود أكثر صرامة للحفاظ على دعم الأسعار، وقفزت أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى 36ر69 دولار للبرميل في لندن، وهو أعلى مستوى منذ مايو من عام 2019.

ورفعت مجموعة "جولدمان ساكس" توقعاتها لأسعار خام برنت للربعين الثاني والثالث إلى 75 دولارا و80 دولارا للبرميل على التوالي.

وقفز سهم أرامكو السعودية بنسبة 3ر2%، وهو أكبر ارتفاع منذ الثاني من سبتمبر.