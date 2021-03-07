رئيس صربيا يعتذر عن انتقاده نبيذا من كرواتيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتذر الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، اليوم الأحد، عن انتقاده نوعا من النبيذ الخاص بمنطقة إستريا الكرواتية الواقعة في شمال شرق البحر الادرياتيكي.

وفي مقابلة مع محطة "فيس"، وصف فوسيتش النبيذ الأبيض الأسطوري القادم من إستريا، والمصنوع من عنب مالفاسيا، بأنه "مثير للاشمئزاز".

وقال إنه ليس هناك أحد يمكنه شربه، مضيفا أن صربيا تصنع نبيذا أفضل بكثير.

وبعد أن واجه رد فعل عنيف من جانب صانعي النبيذ والسياسيين المحليين في الدولة المجاورة، اعتذر فوسيتش عن تصريحاته.

وقال في مقطع فيديو تم نشره على حسابه على موقع "انستجرام": "كوني لا أحب شيئا، لا يعني أنه ليس جيدا".