ضبط 3 تجار سلاح في مركز ملوي بالمنيا

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ضبطت أجهزة أمن المنيا، 3 تجار سلاح بحوزتهم 11 قطعة سلاح ناري.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، قيام 3 أشخاص بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بمركز ملوي، وتم استهدافهم.

وتمكنت القوات من ضبطهم حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم (3 بنادق آلية، و8 طبنجات، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و3 كيلوجرامات حشيش، ومبلغا ماليا، وهاتفين محمولين).

اعترف المتهمون بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهم.