وزير الخارجية الأمريكي: ضاعفنا الكلفة على روسيا والمشاركين معها في الحرب على أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده ضاعفت الكلفة على روسيا وعلى كل من يشارك معها في الحرب على أوكرانيا.



وأضاف في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى ليتوانيا، اليوم الاثنين: "لا يجب أن يشك أي أحد في صلابة قراراتنا بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا".



وأشار إلى التزام بلاده بمبادئ حلف شمال الأطلسي والتي تنص على أن الاعتداء على أحد أعضائه هو بمثابة اعتداء على الحلف بأكلمه.



وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.



وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات، اليوم الاثنين.