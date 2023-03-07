ارتفاع حصيلة ضحايا اقتحام مخيم جنين إلى 3 شهداء و10 إصابات

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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع ضحايا اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين إلى 3 شهداء و10 إصابات.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، إن مستشفى جنين الحكومي استقبل ٣ شهداء و٧ إصابات، بينها إصابة خطيرة في البطن.

وذكرت أن مستشفى ابن سينا التخصصي، استقبل إصابتين بحالة متوسطة في الفخذ والكتف، وإصابة طفيفة في الخاصرة.

وجدَّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامها لمدينة جنين وتحديدا الأطراف الشمالية للمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت كتائب القسام - كتيبة جنين بأن مقاتليها تمكنوا من استهداف القوات الإسرائيلية التي اقتحمت محيط المخيم برشقات مكثفة من الرصاص وكذلك استخدام العبوات المتفجرة بين الحين والآخر.

بدورها قالت كتيبة جنين في سرايا القدس، إنها استهدفت قوات الاحتلال في «محيط المخيم»، بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.