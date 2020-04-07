ديسابر يكشف عن مشاكل الوداد قبل مواجهة الأهلي فى نصف نهائي أفريقيا

كشف سيبستيان ديسابر، المدير الفني السابق للوداد البيضاوي عن أبرز مشاكل الفريق المغربي قبل مواجهة الأهلي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال ديسابر في تصريحات نقلها موقع LE360sport المغربي :" يعاني بعض الشيء من فقدان لاعبيه البارزين بسبب الإصابات الكثيرة".



وأوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا الوداد أمام الأهلي فى نصف نهائي دوري أبطال افريقيا وكان من المقرر أن تقام المباراة مطلع مايو المقبل ، ولكن لم تتضح الرؤية بشان إقامة المباريات فى موعدها أم لا مع توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم بسبب فيروس كورنا .



وأشار ديسابر إن الأهلي فريق كبير ولكن الوداد بإمكانه التأهل للمباراة النهائية لو حقق الفوز فى لقاء الذهاب بالمغرب.

ديسابر كشف أيضا عن سبب رحيله من الوداد سريعا فى فترة ولايته الثانية مؤكدا أن الجمهور لم يكن راضيا عن النتائج التي كان يحققها الوداد خلال تلك الفترة.

يذكر أن الوداد المغربي يقوده حاليا الأسباني خوان كارلوس جاريدو الذى سبق له تدريب الأهلي فى 2015 وواجهه الأهلي أيضا فى النسخة الحالية لدوري أبطال افريقيا عندما كان مدربا للنجم الساحلي.