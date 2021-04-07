واتساب يقدم حزمة ملصقات لتشجيع المستخدمين على تلقي لقاح كورونا

أعلن تطبيق "واتساب" للدردشة إطلاق حزمة ملصقات جديدة تسمى "اللقاحات للجميع" Vaccines for All، حيث تهدف الملصقات الجديدة إلى تشجيع مستخدمي التطبيق على الحصول على لقاحات كورونا وإظهار تقديرهم للعاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

وطور التطبيق الملصقات الجديدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ودخل في شراكات مع أكثر من 150 حكومة محلية بالإضافة إلى منظمات عالمية بما في ذلك منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لتقديم معلومات حول وباء كورونا لمستخدميه.

وتوفر حزمة ملصقات 23 ملصقًا مميزًا صُممت بواسطة منظمة الصحة العالمية ويُتاح تحميلها على كل أنظمة التشغيل المختلفة.

وقال آندي باتيسون مدير الصحة الرقمية في منظمة الصحة العالمية -في بيان- "مع طرح لقاحات كورونا في جميع أنحاء العالم تهدف حزمة الملصقات الجديدة إلى تشجيع الحصول على اللقاح".

بالإضافة إلى ذلك بدأت أيضًا خطوط المساعدة الخاصة بفيروس كورونا التي تم إنشاؤها على واتساب من قبل جهات مختلفة في تقديم معلومات حول اللقاح والتسجيل للحصول على لقاحات.