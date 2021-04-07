وزير الخارجية الفلسطيني يطلع نظيره المكسيكي على الانتهاكات الإسرائيلية

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، نظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد كازاوبون، على الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار المالكي، خلال لقاء عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إلى آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات الفلسطينية، وأهمية دعم المجتمع الدولي لإنجاح الانتخابات الفلسطينية، ومنع الاحتلال انعقاد لقاء تشاوري لعدد من المقدسيين، بشأن مشاركتهم في الانتخابات التشريعية في حي الشيخ جراح، في إجراء فاضح للاتفاقيات الموقعة والملزمة، وتراجعا عن فحوى الرسالة الرسمية التي تسلمتها القيادة من الجانب الإسرائيلي والتي تؤكد فيها التزام دولة الاحتلال بالاتفاقيات الموقعة بما فيها قضية المشاركة المقدسية في الانتخابات.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم، والضغط على إسرائيل للسماح للفلسطينيين في القدس بالمشاركة في الانتخابات العامة، موضحا حرص القيادة الفلسطينية على إجراء ونجاح العملية الانتخابية التي لن تتم دون عاصمة دولة فلسطين المحتلة.

واستعرض التصعيد الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية وخاصة في القدس الشرقية واستمراها بمصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين لبنائها الاستيطاني، وتجاهلها للإدانات الدولية، مطالباً المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بالبيانات والإدانات وضرورة مساءلة ومحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا المالكي المكسيك إلى الإسراع في الاعتراف بدول فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، مشيرا إلى أن هذا الاعتراف يعكس موقف المكسيك التاريخي تجاه حل الدولتين، والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، معربا عن تقدير دولة فلسطين لتصويت المكسيك الإيجابي على قرارات مجلس حقوق الإنسان حول فلسطين في دورته السادس والأربعين.

بدوره، أكد كازاوبون دعم المكسيك للمساعي الفلسطينية في عقد انتخابات نزيهة وحرة، مشيرا إلى أن المكسيك ستلعب دورا داعما من داخل مجلس الأمن في هذا السياق، وستدعم أي توجه متعدد الأطراف ينوي إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.