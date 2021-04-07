مواطن بعد استجابة الرئيس لمناشدته ببرنامج واحد من الناس: عيطت من كتر الفرحة

قال صلاح، المواطن الذي استجاب الرئيس لمناشدته ببرنامج «واحد من الناس»، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا في تمام الساعة الثانية صباحًا يخبره باستجابة الرئيس لمناشدته، معقبًا: «عيطت من كتر الفرحة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أنه يحمد الله على استجابة الرئيس لمناشدته، متوجهًا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكر أنه يقيم مع أسرته المكونة من 11 فردًا في جراح به غرفتين فقط، متابعًا: «والله أنا بنام في الصالة، وعندي 3 سراير بس».

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحالة الحاج صلاح، بشكل فوري، بعد أن مات إخواه إثر إصابتهما بمرض السرطان تاركين خلفهما 8 أبناء، وتخلت أمهاتهم عنهم، فقرر أن يربيهم بجانب أبنائه الثلاثة، حيث طلب من الرئيس توفير مكان يسكن فيه، وأن يوفر فرصة للتعليم لأبناء أخويه.

وجاءت استجابة الرئيس الفورية بعد أن استضاف الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس «الحاج صلاح»، حيث عرض حالته وأذاع طلبه من الرئيس.



