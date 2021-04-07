بلينكن: الولايات المتحدة تخطط لاستئناف مساعدتها للفلسطينيين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء إعادة مساعداتها إلى الفلسطينيين.

وجاء في بيان عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يسر الولايات المتحدة أن تعلن أنه،وبالعمل مع الكونجرس، نخطط لاستئناف المساعدات الأمريكية الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني".

وأوضح البيان أن "ذلك يشمل 75 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والإنمائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، و 10ملايين دولار لبرامج بناء السلام من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا). كما نستأنف برامج المساعدة الأمنية الحيوية،وسيتم تقديم جميع المساعدة بما يتفق مع قانون الولايات المتحدة".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أن "المساعدة الإقتصادية تشمل دعم تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة من آثار كوفيد-19؛ دعم الأسر المحتاجة للحصول على الاحتياجات الإنسانية الأساسية ، مثل الغذاء والمياه النظيفة ؛ ومساعدة المجتمع المدني الفلسطيني،وجزء من هذا التمويل سيدعم شبكة مستشفيات القدس الشرقية ، حيث تواصل تقديم العلاجات الضرورية لانقاذ حياة الفلسطينيين".

وذكر البيان أن هذا "التمويل بالإضافة إلى 15 مليون دولار من المساعدات الإنسانية سيقدم لمواجهة جائحة كوفيد-19 وانعدام الأمن الغذائي التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في مارس".

وأضاف البيان أن"الولايات المتحدة تشجع الجهات المانحة الأخرى على دعم البرامج والأنشطة التي تعمل من أجل تحقيق هدف مشترك يتمثل في الاستقرار والتقدم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".