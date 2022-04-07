لماذا يُعتبر الزبادي أهم الأطباق على مائدة السحور في رمضان؟

يعتبر الزبادي من أهم الأطباق على مائدة السحور في شهر رمضان المبارك، لأنه يفيد صحة الجسم ويحافظ على صحة العظام ويقوي جهاز المناعة ويحسن الهضم.
ونشر موقع "إيجبت توداي" مجموعة من المعلومات حول فوائد تناول الزبادي بعد السحور، نستعرضها فيما يلي:
- يحتوي الزبادي المصنوع من حليب خالي الدسم أو كامل الدسم على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم مثل الكالسيوم، وهو معدن ضروري لصحة الأسنان والعظام.
- يحتوي الزبادي على فيتامينات ب، وفيتامين ب 12، والريبوفلافين التي تقي من أمراض القلب.
- يوفر كوب واحد من الزبادي 38% من احتياجات الجسم اليومية من الفوسفور، و12% من المغنيسيوم، و18% من احتياجات البوتاسيوم، وتعد هذه المعادن ضرورية للعديد من العمليات البيولوجية، مثل تنظيم ضغط الدم والتمثيل الغذائي وصحة العظام.
- تحتوي بعض أنواع الزبادي على بكتيريا حية أو بروبيوتيك، وقد يفيد ذلك صحة الجهاز الهضمي، ما يقلل الأعراض المزعجة لمتلازمة القولون العصبي (IBS).
- أثبتت الدراسات أن تناول الزبادي بشكل يومي يقوي جهاز المناعة، وثبت أيضا أنه يقلل الالتهاب المرتبط بالعديد من الحالات الصحية مثل اضطرابات الأمعاء، وتظهر الأبحاث أنه في بعض الحالات قد تساعد البروبيوتيك أيضًا في تخفيف أعراض نزلات البرد.
- يحتوي الزبادي على بعض العناصر الغذائية الرئيسية، التي تساعد في الحفاظ على صحة العظام، بما في ذلك الكالسيوم والبروتين والبوتاسيوم والفوسفور وأحيانًا فيتامين، حيث إن كل هذه الفيتامينات والمعادن مفيدة بشكل خاص للوقاية من هشاشة العظام.
- يحتوي الزبادي في الغالب على الدهون المشبعة وكمية صغيرة من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، وتظهر بعض الأبحاث أن تناول الدهون المشبعة من منتجات الألبان يزيد من نسبة الكوليسترول الجيد HDL، ما قد يحمي صحة القلب.
- ثبت أن منتجات الألبان تساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.
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