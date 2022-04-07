مدرب دورتموند يطالب لاعبيه برد الاعتبار بعد الهزيمة القاسية أمام لايبزج في الدوري الألماني

طالب ماركو روز، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، لاعبيه برد اعتبارهم بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق على ملعبه 1 / 4 أمام لايبزج الاسبوع الماضي، وذلك حينما يحل ضيفا على شتوتجارت في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) غدا الجمعة.

وقال روز عن تلك المباراة، اليوم الخميس: "الاحباط كان كبيرا للغاية، لدينا الكثير من الأمور المتراكمة".

وأضاف: "يوم الجمعة سيكون لدينا فرصة لإعادة الأمور إلى إطارها الصحيح والسير في اتجاه مختلف".

ويحتل دورتموند المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني بفارق تسع نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ، لكنه يتفوقبفارق 12 نقطة في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك فإن روز طالب لاعبيه بالتركيز في المباريات الست المتبقية من الموسم.

وأضاف عن مواجهة شتوتجارت المهدد بالهبوط: "نحن نتوقع الفوز ومتوقع منا تحقيق ذلك".

وأبدى روز، الذي يتولى قيادة الفريق في موسمه الأول، تفهمه لانتقادات الجماهير له وللفريق.

وتابع: "أنا مسؤول عن تحسين الأمور في الفريق، إذا لم نحقق ثبات المستوى فمن الواضح أنني اتحمل مسؤولية ذلك".

وتحوم الشكوك حول مشاركة الجناج جود بلينجهام ، في الوقت الذي لم يتدرب فيه كثيرا مع الفريق لكنه من المتوقع أنيتواجد في التدريب الأخير، حسبما أوضح روز الذي أكد أن كاحل المهاجم إيرلينج هالاند ليس في حالة مثالية لكنهبخير.