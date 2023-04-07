واجه "شيخ العرافين"، الفنان محمد فؤاد، بما أسماه "سر سرقة أغنيته الجديدة"، ليعلق فؤاد: "دا تصريح خطير.. دا فيه حاجات متكلفة ملايين، والأغنية اللي اتسرقت حلوة، وكل اللي كان في الهارد حلو".

وأضاف فؤاد، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "المحور"، وقناة "النهار"، أنه تعرض لسرقة عدد من الأغاني الجديدة، وتم الكشف عن الجاني، مردفا: "لو كشفنا عنه؛ بناته هتتبهدل.. وللأسف بناته أنا اللي ربيتهم".

ويعد برنامج "العرافة"، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.