حماس تدين القصف الإسرائيلي على لبنان

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان صباح اليوم الجمعة، القصف الإسرائيلي على لبنان فجر اليوم واستهدافه محيط مدينة صور جنوب لبنان، معتبرة أنه يعكس حالة من التوحش.

وأدانت الحركة في بيانها "العدوان الصهيوني السافر على لبنان باستهدافه محيط مدينة صور اللبنانية فجر اليوم".

ورأت أن "العدوان الصهيوني على لبنان يعكس حالة التوحّش لدى قيادة الاحتلال الفاشي، وسياساته التي تهدّد الأمن والسلم في المنطقة بانتهاكه سيادة الدول العربية الشقيقة وحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك".

وحملت الحركة "الكيان الصهيوني وقيادته الفاشية كامل المسئولية عن تداعيات هذا التصعيد الخطير، مؤكدة التضامن مع لبنان والشعب اللبناني الشقيق".

ودعت "جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وغطرسته وانتهاكاته التي تجاوزت كل حدود".

كانت القوات الإسرائيلية قد قصفت، فجر اليوم الجمعة، عدد من المناطق جنوب لبنان، رداً على إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، أمس الخميس، باتجاه شمال إسرائيل.

واتهمت إسرائيل حماس بأنها وراء القصف الصاروخي من جنوب لبنان.

واستهدف القصف الإسرائيلي منطقة القليلة جنوب لبنان ومنطقة سهل رأس العين ومحيط مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة صور.

وأعلنت قناة "المنار"، التابعة لـ"حزب الله"، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة صواريخ على مناطق مفتوحة في محيط القليلة ومخيم الرشيدية، في قضاء صور جنوب لبنان.

وأدى القصف الإسرائيلي، فجر اليوم، إلى أضرار في حظيرة ماشية عند مدخل مخيم الرشيدية جنوب صور، لم ينفجر بكامله ما أدى إلى نفوق 6 أغنام وطيور وتضرر الحظيرة.

كما أدى القصف إلى أضرار في محول الكهرباء في منطقة رأس العين، وفي عبارة مشروع متفرعة من برك البلدة، وأضرار في المنازل والسيارات نتيجة الضغط الناجم عن القصف.

وحضت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفل"، الأطراف على وقف جميع أعمال التصعيد عبر الخط الأزرق، وذلك في بيان صباح اليوم الجمعة، عقب القصف الإسرائيلي الذي طال عدد من البلدات في جنوب لبنان فجر اليوم.

من ناحية أخرى، عثر الجيش اللبناني على راجمة صواريخ في سهل مرجعيون جنوب لبنان، بداخلها عدد من الصواريخ.

وقال الجيش اللبناني في بيان على حسابه على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، إن وحدة من الجيش عثرت " في سهل مرجعيون على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق، ويجري العمل على تفكيكها".

وكان أطلق بعد ظهر أمس الخميس عدد من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل مصدرها جنوب لبنان، وتجدد إطلاق الصواريخ مساء أمس، حيث أطلقت ثلاثة صواريخ من سهل مرجعيون باتجاه الشمال الإسرائيلي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان، أمس الخميس، عن العثور على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتَي زبقين والقليلة في قضاء صور، جنوب لبنان، وقام بتفكيكها.

وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان مساء أمس الخميس من نوايا إسرائيل التصعيدية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إدانة لبنان وشجبه عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، مشددا على أن لبنان يرفض مطلقاً أي تصعيد عسكري ينطلق من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم.