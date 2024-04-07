محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من رفع آثار حادث انهيار جسر عزبة الكوبانية

أعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية الإنتهاء من أعمال تجفيف المياه من المنازل والأراضى الزراعية بعزبة الكوبانية بعين غصين الناتجة عن إنهيار جسر العزبة، وجاري عودة الحياة الطبيعية للأهالى.



كان بشارة قد وجه كافة الوحدات المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب وإدارة الحماية المدنية بالعمل بشكل متكامل وعلى مدار اليوم، من خلال الدفع بالمعدات والتجهيزات والأفراد لسرعة التعامل الفوري مع الحادث وتقديم الدعم اللازم لتقليل الخسائر المادية التي تعرضت لها المنازل والأراضي الزراعية، جراء سقوط جزء من جسر عزبة الكوبانية؛ نتيجة تعدي أحد المواطنين على الجسر من خلال حفر وصلة غير قانونية من ترعة السويس عند الكيلو ١٠ بطول أكثر من ٢٠ متر، مما أدى إلى تسرب مياه الترعة لحوالي ٧٥ فدان أراضي زراعية بها حوالي ١٢٠ منزل.



ومن الجدير بالذكر أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه بتوصيل الدعم الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، لإمداد المواطنين بحاجاتهم من المواد الغذائية ووجبات الإفطار والسحور.

كما كلَّف محافظ الإسماعيلية مديريات الزراعة والتضامن الاجتماعي والإسكان والري بحصر الخسائر والمنازل والأراضي المتضررة من أجل تحديد أحقية التعويضات.











