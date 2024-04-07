 الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي ووتيرة الدمار صادمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي ووتيرة الدمار صادمة

عمان - بترا
نشر في: الأحد 7 أبريل 2024 - 5:56 م | آخر تحديث: الأحد 7 أبريل 2024 - 5:56 م

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