الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي ووتيرة الدمار صادمة

‏قال المنسق الأممي للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكجولدريك، اليوم الأحد، إن الوضع في قطاع غزة كارثي بكل ما للكلمة من معنى، ووتيرة الدمار في القطاع صادمة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية. ‏

وأضاف ماكغولدريك، أن إسرائيل اعترفت في الأيام الأخيرة بالحجم الهائل للمعاناة في غزة، وبقدرتها على تيسير زيادة المساعدات للمحتاجين، والتزمت بالقيام بعدد من الخطوات استجابة للطلبات المتكررة من الأمم المتحدة، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة.

وذكر أن سكان غزة عانوا على مدى الأشهر الستة الماضية، من آلام لا تُوصف، مشيرا إلى مقتل ما يزيد على 32 ألف فلسطيني وإصابة 75 ألفا بجراح، وإجبار ما يقرب من مليوني شخص على الفرار من منازلهم، وعدد كبير من هؤلاء تعرّضوا للنزوح مرات عديدة، بحسب تعبيره.

وقال المسئول الأممي، إن نصف سكان غزة باتوا معرضين لخطر المجاعة الوشيكة، وقد وصل سوء التغذية بين الأطفال إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في غزة.

وأكد أن المجتمع الإنساني مستعد لتوسيع نطاق تقديم المساعدات إلى غزة، ولكن ذلك يتطلب تعزيز الأمن وزيادة الوصول الإنساني وتيسيرا أكثر موثوقية من جانب السلطات الإسرائيلية.