ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 15 جنيهًا، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 4675 جنيهًا، مقابل 4660 جنيهًا في نهاية التعاملات أمس، وفقًا لشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

ووفقًا للأسعار الرسمية للشعبة، ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 4007 جنيهات، وزاد سعر الجرام عيار 24 ليسجل 5342 جنيهًا، كما صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 120 جنيهًا ليصل إلى 37400 جنيه، مقارنةً بـ 37280 جنيهًا في نهاية تعاملات أمس.

في الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن، فيما واصل المتداولون تقييم التهديدات الجمركية الجديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن أعلن فرض رسوم بنسبة 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وتداولت أسعار السبائك بالقرب من 3370 دولاراً للأوقية، بعد مكاسب بلغت 0.6% خلال الأسبوع الماضي. في الوقت نفسه، واصل شركاء أميركا التجاريون خوض الأسابيع الأخيرة من المفاوضات، بينما بدا أن صبر ترمب تجاه هذه المحادثات يقترب من النفاد قبيل مهلة الأول من أغسطس.

ووجّه الرئيس الأمريكي يوم السبت إنذارات تجارية إلى رئيسة المكسيك كلاوديا شاينباوم ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في أحدث سلسلة من الرسائل التي أرسلها منذ الأسبوع الماضي إلى اقتصادات تشمل كندا والبرازيل، حدد فيها مستويات الرسوم الجديدة.

وعزز تصاعد التوترات التجارية من جاذبية الذهب كملاذ آمن، رغم أن بعض المستثمرين باتوا أقل قناعة باحتمال اندلاع اضطرابات واسعة النطاق، بعد أن تراجع ترمب سابقاً عن بعض تهديداته الجمركية الشديدة.

وارتفع الذهب بأكثر من 25% منذ بداية العام، ليسجل مستوى قياسياً فوق 3500 دولار للأوقية في أبريل، شكّلت سياسات ترمب التجارية مصدراً دائماً لحالة من عدم اليقين في الأسواق، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن الأمان في المعدن النفيس وسط مخاوف من التأثيرات طويلة الأمد على الاقتصاد العالمي. كما ساعدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وعمليات الشراء من البنوك المركزية في تعزيز المكاسب.

وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 0.5% ليصل إلى 3372.75 دولار للأوقية، فيما صعد مؤشر "بلومبرغ" لقوة الدولار بنسبة 0.1%، وارتفعت أسعار الفضة لتتداول بالقرب من أعلى مستوى منذ عام 2011، في حين تراجعت أسعار البلاتين والبلاديوم.