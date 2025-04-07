استقبل الدكتور أشرف العزازى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، صباح اليوم بمقر المجلس، الدكتور حسين الببلاوى الأمين العام للمجلس العربى للطفولة والتنمية، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للثقافة والمجلس العربى للطفولة والتنمية.

بحث العزازي والببلاوي سبل العمل المشترك، وتفعيل المبادرة القومية لتمكين أطفال المناطق الآمنة التى أطلقها المجلس الأعلى للثقافة متمثلا فى المركز القومى لثقافة الطفل، مع المجلس العربى للطفولة والتنمية منذ العام ٢٠٢٣، والتى اشتملت على المناطق الاسكان بديل العشوائيات، وهى المبادرة التى تنطلق لخدمة عدد كبير من أطفالنا من خلال منهجية "تربية الأمل" وتسعى إلى بناء الإنسان ، وتتطلع للوصول إلى مناطق الاسكان البديل على مستوى الجمهورية.